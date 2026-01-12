Heidelberg – Info- und Diskussionsveranstaltung – Gehalt für pflegende Angehörige!

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SPD-Ortsverein Altstadt-Schlierbach richtet am 16.01.2026 um 16 Uhr im Gemeindesaal der Providenzkirche eine Veranstaltung zum Thema „Armutsfalle häusliche Pflege“ und dem Konzept eines Gehalts für pflegende Angehörige der SPD Baden-Württemberg aus. Die große Mehrzahl der pflegebedürftigen Menschen wird zuhause von Angehörigen gepflegt. Ohne finanzielle Absicherung, droht diesen nicht selten dadurch die “Armutsfalle häusliche Pflege”. Die SPD Baden-Württemberg fordert daher in ihrem Landtagswahlprogramm ein Gehalt für pflegende Angehörige. Der Ortsverein Altstadt-Schlierbach der SPD Heidelberg hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv mit dem Thema beschäftigt und richtet daher eine Infoveranstaltung aus, in der über das Konzept informiert und unter Beteiligung des

Publikums diskutiert werden soll. Die Veranstaltung findet am Freitag, 16.01.2026, um 16 Uhr im Gemeindesaal der Providenzkirche, Karl-Ludwig-Str. 1, 69117 Heidelberg, statt.

Unsere Gäste sind:

• Florian Wahl MdL (gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion),

• Ines Palm (SPD-Landtagskandidatin für Heidelberg),

• Brigitte Bührlen, (Vorsitzende und Stifterin der Stiftung „WIR! Stiftung pflegender Angehöriger“, selbst jahrelang pflegende Angehörige) und

• Ursula Hofmann (Mitglied von wir pflegen e.V., Gründerin von Rückenwind e.V. und pflegende Mutter) Durch den Abend führt der Sozialrichter Peter Brändle. Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

