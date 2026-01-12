Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 mit großer Mehrheit eine Anpassung des Frauen-Nachttaxi-Modells beschlossen. Ziel ist es, trotz der angespannten Haushaltslage Heidelberger Frauen auch weiterhin einen sicheren Heimweg in den Nachtstunden zu ermöglichen.

Um das Angebot zu erhalten, wurden Anpassungen vorgenommen, die die finanziellen Möglichkeiten unterschiedlicher Nutzerinnengruppen berücksichtigen. Studierende, Schülerinnen, Auszubildende sowie Frauen mit Heidelberg-Pass oder Heidelberg-Pass+ zahlen künftig acht Euro pro Fahrt. Alle übrigen Frauen mit Hauptwohnsitz in Heidelberg können das Frauen-Nachttaxi für zehn Euro nutzen. Auch die Nutzungszeiten wurden angepasst: Das Frauen-Nachttaxi steht künftig von 22 bis 5 Uhr zur Verfügung, für Frauen ab 60 Jahren ab 21 Uhr.

Das geänderte Modell tritt zum 1. Februar 2026 in Kraft. Die neuen Fahrscheine können ab dem 21. Januar 2026 in den Bürgerämtern erworben werden. Alle bisherigen Fahrscheine verlieren zum 1. Februar 2026 ihre Gültigkeit und können bis Ende 2028 (fliederfarbene Scheine) beziehungsweise Ende 2029 (orangefarbene Scheine) gegen Erstattung zurückgegeben werden. Weitere Infos zum geänderten Modell und der Rückgabe von alten Scheinen unter www.heidelberg.de/frauennachttaxi

Hintergrund der Anpassung sind gestiegene Nutzerinnenzahlen und deutlich höhere Kosten pro Fahrt. Allein 2024 wurden rund 11.650 Fahrten verzeichnet, mehr als die Hälfte davon mit einem Fahrpreis von über 20 Euro. Für 2025 wird daher eine Budgetüberschreitung von rund 80.000 Euro erwartet. Die finanziellen Auswirkungen des geänderten Modells sollen ausgewertet werden. Auf Basis dieser Ergebnisse entscheidet der Gemeinderat erneut über weitere Anpassungen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 21:56