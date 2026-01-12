Grünstadt – Zentraler ökumenischer Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen

Speyer / Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Bischof Wiesemann, Kirchenpräsidentin Wüst und ökumenische Vertreter feiern in Grünstadt – Liturgie aus Armenien.

Grünstadt/Speyer. Am 18. Januar findet um 16 Uhr in der katholischen Kirche St. Peter in Grünstadt der zentrale ökumenische Gottesdienst anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen statt.

Gemeinsam mit Bischof Wiesemann und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst beten Vertreterinnen und Vertreter der Diözesanversammlung und der Landessynode sowie Mitglieder der Pfarrei Heilige Elisabeth und der Protestantischen Kirchengemeinde Grünstadt für die Einheit der Christen. Auch orthodoxe und freikirchliche Glaubensgeschwister wirken mit. In diesem Zeichen der ökumenischen Verbundenheit hält Kirchenpräsidentin Wüst die Predigt.

Die Texte und Impulse für die diesjährige Gebetswoche wurden von den christlichen Kirchen in Armenien vorbereitet. Sie haben das biblische Leitwort „Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung“ (Eph 4,4) gewählt. Musikalisch gestalten Kantorin Katja Gericke-Wohnsiedler, die Kantorei Grünstadt und Organist Christoph Fernkeß die Feier. Alle Interessierten sind herzlich zur Mitfeier eingeladen.

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 10:52