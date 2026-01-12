Grasellenbach-Wahlen – 35-Jähriger attackiert und bestohlen – Kripo sucht Zeugen

Grasellenbach/Hessen. Ein 35 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend (09.01.), gegen 21.30 Uhr, in der Windhofstraße von zwei Unbekannten geschlagen und getreten sowie seines Geldbeutels samt Bargeld und persönlichen Dokumenten bestohlen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Feld vom Tatort. Der 35-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu.

Die Flüchtigen waren etwa 20 Jahre alt, sprachen fließend Deutsch und waren maskiert. Einer von ihnen hatte einen etwas dunkleren Teint und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Quelle

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 14:03