Germersheim – Schwungvolles Neujahrskonzert

Germersheim/Krein Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu seinem mittlerweile 27. Neujahrskonzert hatte der „Verein zur Förderung von Kunst und Kultur e.V.“ in die Stadthalle Germersheim eingeladen. Erneut bezauberte das „SAP Sinfonieorchester“ unter der Leitung des Dirigenten Jasper Lecon sowie die Solistin Helena Donie (Mezzosopran) das Publikum mit einem inspirierenden und heiteren Neujahrskonzert. Zu hören waren in der ausverkauften Stadthalle Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Émile Waldteufel, Franz Lehár, Charles Gounod, Guiseppe Verdi, Johann Strauß, Jacques Offenbach, Joseph Hellmesberger junior, Eduard Künneke, Robert Farnon und Édith Piaf. Mit Humor und Zitaten zum diesjährigen Konzertthema „Gold und Rosen“ führte Jasper Lecon durch das Programm. Der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur dankt der Sparkasse Südpfalz für die finanzielle Unterstützung zur Durchführung dieser gelungenen Veranstaltung. Das Publikum war begeistert, bedankte sich mit „standing ovations“ und ließ die Musiker erst nach drei Zugaben von der Bühne.
