Frankenthal – Neues Bürgerbüro des EWF in der Frankenthaler Innenstadt eröffnet am 16. Januar

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal erweitert sein Serviceangebot für die Bürgerinnen und Bürger: Am Freitag, 16. Januar nimmt der EWF sein neues Bürger-büro in der Frankenthaler Innenstadt in Betrieb. Der neue Standort in der Sterngasse 12–14, direkt in der Fußgängerzone, bietet persönliche Beratung und Serviceleistun-gen in zentraler und gut erreichbarer Lage. Auch in Zeiten zunehmender Digitalisierung bleibt der persönliche Kontakt für viele Anliegen der Bürgerinnen und Bürger unverzichtbar“, betont Bürgermeister Bernd Knöppel. Mit dem neuen Bürgerbüro setze der EWF bewusst auf Bürgernähe und verbessere die räumlichen Voraussetzungen für eine serviceorientierte Beratung vor Ort. Der Hauptbereich des neuen Bürgerbüros umfasst rund 57 Quadratmeter. Eine mo-derne Thekenlösung gliedert den Raum in einen offenen Publikumsbereich sowie einen internen Arbeitsbereich mit zeitgemäß ausgestatteten Computerarbeitsplätzen für die Mitarbeitenden. Ergänzt wird das Raumangebot durch einen Sozialbereich für Mitarbeitende im hinteren Gebäudeteil sowie einen etwa 26 Quadratmeter großen Lagerraum im Kellergeschoss. Der Zugang zum Büro ist über eine Rampe barriere-frei möglich. Künftig wird Bürgermeister Bernd Knöppel das neue Bürgerbüro zudem für seine Bürgersprechstunden nutzen. Die zentrale Lage in der Frankenthaler Innenstadt schafft damit ideale Rahmenbedingungen, um Servicequalität und direkte Ansprech-barkeit miteinander zu verbinden.

Eingeschränkter Service am bisherigen Standort

Aufgrund des Umzugs in das neue Bürgerbüro steht das EWF-Bürgerbüro am bishe-rigen Betriebsstandort Ackerstraße am Donnerstag, 15. Januar nur eingeschränkt zur Verfügung. An diesem Tag ist vor Ort ausschließlich die Ausgabe von Abfallsä-cken möglich. Eine persönliche Beratung findet nicht statt. Die telefonische und elekt-ronische Erreichbarkeit wird in diesem Zeitraum auf den neuen Standort in der Sterngasse umgestellt.

Das neue Bürgerbüro in der Sterngasse öffnet am 16. Januar regulär für den Publikumsverkehr.

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal bittet um Verständnis für die vorüber-gehenden Einschränkungen während des Umzugs.

Für Rückfragen steht das Bürgerbüro des EWF zu den Öffnungszeiten Montag, 12. Januar bis Mittwoch, 14. Januar von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr tele-fonisch unter 06233 89-777 zur Verfügung.

Alle Termine und die Standorte der Container sind unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 15:45