Frankenthal – Informationsveranstaltung zum neuen Bestattungsrecht mit Staatsminister Clemens Hoch

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller lädt gemeinsam mit Gesundheitsminister Clemens Hoch zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung über die Reform des Bestattungsrechts in Rheinland-Pfalz ein.

Die Veranstaltung findet am Montag, 19.01.2026, um 19:00 Uhr im Dathenushaus, Kanalstraße 4, in Frankenthal, statt.

Im Mittelpunkt stehen die aktuellen gesetzlichen Neuerungen im Bestattungswesen. Thematisiert werden unter anderem neue Bestattungsformen, neue rechtliche Anforderungen sowie die praktischen Auswirkungen der Reform.

Nach der Vorstellung des neuen Gesetzes durch Minister Hoch besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird per E-Mail unter martin.haller.wk@spd.landtag.rlp.de gebeten.

Quelle: SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 14:10