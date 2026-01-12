Edenkoben – Diebstahl von Sanitäranlagen

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Tanzstraße wurden am frühen Montagmorgen (TZ:12.01.2026, 00.13 Uhr) ein 19 Jahre alter Mann sowie eine 22 Jahre Begleiterin dabei beobachtet, wie sie an einer Baustelle neuwertige Sanitärmaterialien in ihr Fahrzeug verluden. Vor Ort konnten die beiden angetroffen werden. Auf Befragen gaben sie an, dass sie davon ausgingen, dass die Materialien zur freien Verfügung für jedermann abgestellt worden seien. Da dem nicht so war, wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.
Quelle
Polizeiinspektion Edenkoben
Zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2026, 14:10