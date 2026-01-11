Weisenheim am Berg – Brand in Weingut: Hoher Sachschaden nach Feuer in Scheune

Weisenheim am Berg / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Sonntags (11. Januar 2026) ist es in einem Weingut in Weisenheim am Berg zu einem Brand gekommen. Gegen 08:25 Uhr brach aus bislang ungeklärter Ursache Feuer in einer Scheune des Betriebs aus.

Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen sowie vollständig löschen. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Dennoch ist der entstandene Sachschaden erheblich: Nach Angaben der Polizei beläuft sich dieser auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht derzeit die Ursache des Feuers. Ob ein technischer Defekt oder andere Faktoren zu dem Brand geführt haben, ist aktuell noch unklar.

Zuletzt aktualisiert am 11. Januar 2026, 15:12