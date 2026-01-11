  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Weinheim – Stromausfall in Oberflockenbach und Ritschweier am Samstagvormittag

1Weinheim / Oberflockenbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagvormittag kam es in den Ortsteilen Oberflockenbach
und Ritschweier zu einem Stromausfall. Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr war der Strom und auch der Mobilfunkempfang teilweise weg.
[RM] In den Weinheimer Ortsteilen Oberflockenbach und Ritschweier kam es am Samstagvormittag zu einem Stromausfall. Der
Ausfall begann gegen 10:30 Uhr. Infolge dessen war auch das Mobilfunknetz zeitweise gestört. Die Ursache war zunächst unklar. Die zuständigen Netzbetreiber wurden unmittelbar informiert und leiteten Maßnahmen zur Störungsbeseitigung ein. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein umgestürzter Baum auf eine Oberleitung Ursache für den Stromausfall sein.

Die Feuerwehr Weinheim reagierte vorsorglich. In beiden Ortsteilen wurden die Feuerwehrgerätehäuser der Abteilungen Oberflockenbach und Ritschweier besetzt. Sie standen der Bevölkerung als Anlaufstellen zur Verfügung, um im Bedarfsfall Notrufe absetzen zu können, da Telefon und Mobilfunk teilweise nicht erreichbar gewesen waren. Am Standort
Oberflockenbach wurde die dort installierte Netzersatzanlage in Betrieb genommen. Dadurch blieb das Feuerwehrgerätehaus durchgehend funktionsfähig und einsatzbereit.
Kurz vor 12:00 Uhr wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Im Anschluss stand auch das Mobilfunknetz wieder zur Verfügung. Die eingerichteten Anlaufstellen in den Feuerwehrgerätehäusern konnten daraufhin aufgelöst werden. Während des gesamten Stromausfalls kam es zu keinen Notfällen oder Hilfeersuchen aus der Bevölkerung.

Tipps für den Fall eines Stromausfalls:
 Ruhe bewahren und unnötige Wege vermeiden.
 Batteriebetriebene Taschenlampen oder Leuchten bereithalten.
 Kerzen nur mit Vorsicht einsetzen und nie unbeaufsichtigt lassen.
 Kühlschrank und Gefriertruhe geschlossen halten, um Kälte zu bewahren.
 Radio mit Batterie oder Kurbel bereithalten, um Informationen zu erhalten.
 Bei Ausfall von Telefon und Mobilfunk die örtlichen Feuerwehrgerätehäuser als Anlaufstelle nutzen.
 Nachbarn unterstützen, insbesondere ältere oder hilfsbedürftige Personen.

Die Feuerwehr empfiehlt, sich grundsätzlich auf kurzzeitige Stromausfälle vorzubereiten und einfache Vorsorgemaßnahmen im Haushalt zu treffen.

Quelle Foto Text Feuerwehr Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Januar 2026, 19:17

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com