Mannheim – Smart überschlägt sich auf der B38 bei Käfertal – Fahrer und Beifahrer kommen mit dem Schrecken davon

Mannheim / Mannheim-Käfertal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der vergangenen Nacht kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B38 bei Mannheim-Käfertal.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Smart befuhr die B38 in Fahrtrichtung Weinheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige auf Höhe der Weinheimer Straße 64 nach links von der Fahrbahn ab und touchierte den Bordstein sowie die Leitplanke. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts über alle drei Fahrstreifen. Das Fahrzeug drehte sich und kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stehen.

Der 20-jährige Fahrer sowie sein 22-jähriger Beifahrer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und blieben glücklicherweise unverletzt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 11. Januar 2026, 11:41