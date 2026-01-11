Mannheim – Flohmarkt in der Mannheimer Abendakademie

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Klamotten und Kuriositäten: Die Mannheimer Abendakademie veranstaltet zum Start ins neue Jahr einen großen Flohmarkt.

Unter dem Motto „Alter Krempel – neues Leben“ lädt die Abendakademie am 17. Januar Flohmarktfans von 10 bis 16 Uhr ins Foyer und in den großen Saal ein. Auch bei Wind und kaltem Wetter lässt es sich auf dem Indoor-Flohmarkt nach Herzenslust stöbern. An zahlreichen Ständen gibt es alles, was zu einem richtigen Flohmarkt gehört. Das Ganze überdacht und im Warmen.

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit werden in den Räumen der Volkshochschule Gegenstände, Spiele, Kleidung, Praktisches und Dekoratives für Kinder und Erwachsene zu kleinen Preisen angeboten. Die Veranstaltung ist genau das Richtige für alle, die gerne über einen Flohmarkt trödeln und sich inspirieren lassen. Was für die einen alter Krempel ist, bedeutet für andere ein kleiner kostbarer Fund und genau das richtige für den Jahresstart in ein neues Leben.

Alle, die gerne sammeln und suchen sind willkommen und können sich entspannt und mit Zeit umschauen. Und nicht zu vergessen: Ein Flohmarkt bietet viel mehr als Schnäppchen – zwischen Trödel und Kunst ist er ein Ort der Begegnung und des Austauschs

Kurzinfo:

Alter Krempel – neues Leben

Flohmarkt in der Mannheimer Abendakademie

Am Samstag, 17.01.2025

Von 10 bis 15 Uhr

Eintritt frei

U 1, 16-19, 68161 Mannheim

Quelle Abendakademie Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Januar 2026, 12:19