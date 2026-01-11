Ludwigshafen – Schlägerei vor Kneipe in der Schützenstraße: Mehrere Verletzte – Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen – In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 11. Januar 2026, ist es vor einer Kneipe in der Schützenstraße in Ludwigshafen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 4 Uhr gerieten mehrere Personen zunächst in einen verbalen Streit, der im weiteren Verlauf eskalierte.

Streit eskaliert – mehrere Beteiligte verletzt

Nach Angaben der Polizei kam es im Zuge der Auseinandersetzung zu körperlichen Übergriffen, bei denen mehrere Personen Verletzungen erlitten. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, flüchteten mehrere Beteiligte in unterschiedliche Richtungen. Sie konnten jedoch im unmittelbaren Umfeld angetroffen und kontrolliert werden.

Tatverdächtige bislang nicht identifiziert

Da anwesende Zeugen bislang keine konkreten Angaben zum genauen Tatablauf machen konnten, ist eine eindeutige Identifizierung der Täter derzeit noch nicht möglich. Am Tatort stellten die Polizeibeamten einen Schlagstock sowie eine Kette sicher, die mutmaßlich bei der Schlägerei eingesetzt wurden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Ludwigshafen bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

entgegengenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 11. Januar 2026, 09:49