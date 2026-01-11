Ludwigshafen – Schlägerei im Musikpark : Mehrere Verletzte nach Streit am Berliner Platz

Ludwigshafen – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026) ist es in der Discothek Musikpark am Berliner Platz zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Gegen 4:05 Uhr gerieten zunächst zwei Personengruppen in einen verbalen Streit, der sich im weiteren Verlauf deutlich zuspitzte.
Als sich weitere Gäste einmischten, eskalierte die Situation zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde eine 18-jährige Frau aus Mannheim verletzt. Auch mehrere Personen, die versuchten, den Streit zu schlichten, wurden von den Beteiligten angegriffen und erlitten Verletzungen.
Nach Angaben der Polizei standen alle Beteiligten unter Alkoholeinfluss. Die Einsatzkräfte nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und sprachen anschließend gegen sämtliche Beteiligte einen Platzverweis aus.
Zuletzt aktualisiert am 11. Januar 2026, 10:03