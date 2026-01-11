Ludwigshafen – Räuberischer Ladendiebstahl : 57-Jähriger greift Personal an und leistet Widerstand

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Ludwigshafener Innenstadt ist es am Freitagmittag, 10. Januar 2026, zu einem räuberischen Ladendiebstahl gekommen. Ein 57-jähriger Mann aus Ludwigshafen soll gegen 12 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Zollhofstraße Ware entwendet haben.

Als die Filialleitung versuchte, den Mann am Verlassen des Geschäfts zu hindern, griff dieser das Verkaufspersonal an. Anschließend gelang ihm die Flucht aus dem Laden.

Polizei stellt Tatverdächtigen kurz darauf

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten alarmierte Polizeikräfte den mutmaßlichen Täter wenig später auf offener Straße antreffen und kontrollieren. Dabei leistete der 57-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Blutentnahme und mehrere Strafanzeigen

Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung verantworten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Polizei Ludwigshafen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

