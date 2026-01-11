Ludwigshafen – Innovativer Hip-Hop auf der Bühne: Anne Nguyens „Witch Hunting“ zu Gast im Pfalzbau

Witch Hunting

Mit dem Hip-Hop-Tanzstück Witch Hunting von Anne Nguyen gastiert die französische Compagnie par Terre am Donnerstag, 15.1. um 19.30 Uhr und am Freitag, 16.1. um 10 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Die Choreographin Anne Nguyen zählt zu den innovativsten Stimmen der zeitgenössischen Tanzszene. Ursprünglich aus dem Hip-Hop kommend, verbindet sie urbane Tanztechniken wie Breakdance, Popping und Locking mit den formalen Prinzipien des zeitgenössischen Tanzes und der Kampfkunst. Seit der Gründung ihrer Compagnie par Terre im Jahr 2008 entwickelt sie Choreographien, die die Körperlichkeit des Streetdance in neue, oft mathematisch strukturierte und zugleich poetische Formen überführen.

Auch Witch Hunting nutzt die Virtuosität verschiedener Tanzstile wie Krumping, Hip-Hop oder African Dance. Sechs Personen, Frauen und Männer in bunten Kostümen (Kostüme: Simon Huet), finden sich zu Paaren geordnet auf der Bühne. Nach dem Prinzip des Kampfes nutzen sie die Bewegung, um ihren Radius zu definieren und die anderen Tänzer zu beeinflussen. Die Choreographie erzeugt zur rhythmischen Musik von Pierre Demange & Grégoire Letouvet ein System, in dem nur gewinnen kann, wer andere ausgrenzt. Einzelne unterwerfen sich der Autorität der vereinten Masse. Sie verschwinden in einer Art von Konformität, die unaufhörlich durch neu¬en Dissens in Frage gestellt wird. Mit hoher Intensität verwandeln die Tänzer und Tänzerin¬nen ihre Erfahrungen in expressive Bewegung. Witch Hunting fragt nach dem Prinzip des Multikulturalismus und untersucht die Spannungen zwischen der kulturellen Identität und einem Wettbewerbssystem mit begrenzten Möglichkeiten.

Preise 32 € / 27 € / 22 € / 18 €, Vormittagsvorstellung 10:00 Uhr Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Theater im Pfalzbau

