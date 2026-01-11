Heidelberg – Körperverletzung am Bismarckplatz : Taxifahrer von Personengruppe attackiert

Heidelberg – Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Sonntag ist es am Heidelberger Bismarckplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Taxifahrer wurden dabei Opfer einer Körperverletzung durch eine bislang unbekannte Personengruppe.

Siebenköpfige Gruppe greift Taxifahrer an

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 03:30 Uhr am zentralen Taxistand auf dem Bismarckplatz. Ein 36-jähriger und ein 38-jähriger Taxifahrer lehnten unabhängig voneinander die Beförderung einer siebenköpfigen Gruppe ab. Ausschlaggebend waren sowohl die hohe Personenzahl als auch das bereits aggressive Verhalten der Gruppe.

Daraufhin eskalierte die Situation: Der 38-jährige Fahrer wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen und zudem gegen den Oberschenkel getreten. Als sein 36-jähriger Kollege eingreifen wollte, wurde auch er von den Angreifern geschlagen und getreten.

Täter flüchten – Polizei sucht Zeugen

Beide Taxifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Eine konkrete Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen handelt es sich um eine Gruppe junger Erwachsener mit europäischem Erscheinungsbild.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum genauen Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 06221 18570 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 11. Januar 2026, 19:43