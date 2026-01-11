Altlußheim – Pfefferspray-Angriff bei Après-Ski-Party der Freiwilligen Feuerwehr – Polizei sucht Zeugen

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es bei einer Après-Ski-Party der Freiwilligen Feuerwehr in der Schulstraße in Altlußheim zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 0.15 Uhr eskalierte ein Streit zwischen einem 28-jährigen Mann und einer Gruppe Jugendlicher.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 30-jähriger Begleiter des Mannes zunächst mit einer leeren Wodkaflasche beworfen. Kurz darauf zog ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray und sprühte dieses gezielt auf die beiden Männer. Auch ein unbeteiligter 19-Jähriger wurde durch das Reizgas verletzt.

Nach der Pfefferspray-Attacke flüchtete der Tatverdächtige in Richtung der nahegelegenen Bushaltestelle. Alle drei Geschädigten klagten über Reizungen der Atemwege und der Augen sowie über Rötungen im Gesicht. Sie wurden noch vor Ort vom alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Täterbeschreibung:

Der Gesuchte ist männlich, etwa 17 bis 18 Jahre alt, rund 182 Zentimeter groß und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug einen Kinnbart sowie eine Wollmütze.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters geben können, sich telefonisch unter 06205 / 28600 zu melden.

