Mannheim: Polizei leitet nach Versammlung Ermittlungsverfahren ein – Zeugenaufruf



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zusammenhang mit einer angemeldeten Versammlung vor dem Mannheimer Hauptbahnhof, an dem ca. 80 Personen teilnahmen, hat die Polizei gegen Einzelne Teilnehmer Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Versammlung fand in der Zeit von 17:30 Uhr bis ca. 18:20 Uhr statt und verlief weitestgehend friedlich. Gegen Ende der Versammlung provozierte ein vorbeilaufender Passant die Versammlungsteilnehmer verbal und entfernte sich dann in Richtung einer Straßenbahnhaltestelle.

Nachdem die Versammlung beendet worden war, suchten zwei Teilnehmer die Haltestelle auf, um den Passanten zur Rede zu stellen. Das Gespräch endete in gegenseitigen Handgreiflichkeiten und zuletzt auch Einsatz von Pfefferspray. Durch die noch vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnte Schlimmeres verhindert und zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte sich der Festnahme entziehen und flüchtete. Aufgrund des Einsatzes von Pfefferspray seitens der Tatverdächtigen, wurden zudem drei unbeteiligte Passanten verletzt. Diese wurden durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu der Tat bzw. den Tatverdächtigen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-3310 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Januar 2026, 10:17