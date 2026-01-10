Ludwigshafen – Sprache als Schlüssel zur Teilhabe HPH sucht neue ehrenamtliche Helfer für Sprachkurse



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit zehn Jahren sind die Sprachkurse für Geflüchtete ein fester Bestandteil der Arbeit des Heinrich Pesch Hauses (HPH).

Was 2015 mit einem Willkommenscafé und ersten niedrigschwelligen

Sprachangeboten begann, ist heute ein dauerhaftes, lebendiges Projekt.

Getragen von großem ehrenamtlichem Engagement werden an sieben Terminen

viele Sprachlevels gleichzeitig angeboten. Damit das Angebot auch

weiterhin bestehen kann, sucht das HPH nun neue freiwillige

Sprachhelferinnen und Sprachhelfer.

„Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe“, betont Tobias Zimmermann

SJ, Direktor des HPH. Das Haus verstehe sich als Ort der Solidarität,

der Verständigung und der Begegnung – ganz in der Tradition seines

Namensgebers Heinrich Pesch. Die Sprachkurse seien dabei ein wichtiger

Baustein: „Sie sorgen dafür, dass sich Menschen aufgenommen fühlen.

Das HPH ist eine Tür, durch die Menschen Heimat finden.“

Aktuell ermöglichen knapp 30 Ehrenamtliche den Unterricht in kleinen,

individuell abgestimmten Gruppen. Die Kurse sind kein staatlich

gefördertes Integrationsangebot, sondern eine bewusste Ergänzung:

niedrigschwellig, praxisnah und persönlich. „Finanziert wird das

Projekt ausschließlich über Spenden sowie eine halbe Stelle des

Jesuitenordens – denn die Arbeit mit Geflüchteten ist ein Schwerpunkt

des Ordens“, erläutert Tobias Zimmermann.

Erfolgsgeschichten, die Mut machen

Dass die Sprachkurse im HPH wirken, zeigen zahlreiche persönliche

Erfolgsgeschichten. Viele Teilnehmende haben durch das Angebot den

Einstieg in Arbeit oder Ausbildung geschafft. So auch Svitlana (62) aus

der Ukraine, die seit kurzem in einem Hort arbeitet „Ich liebe die

Atmosphäre im Unterricht. Es ist eine gute Möglichkeit, meine

Deutschkenntnisse zu verbessern.“

Oder Supriya Negi aus Indien, die sich auf ihre Pflegeausbildung

vorbereitet: „Im HPH kann ich regelmäßig sprechen – ohne

Prüfungsdruck.“ Für viele Lernende sind die Ehrenamtlichen mehr als

Lehrkräfte: „Sie sind Mentoren, Freunde – sie haben uns geholfen,

in Deutschland anzukommen.“

Ehrenamt mit Wirkung

Seit 2021 ist auch Manfred Pfeiffer (78) als Sprachhelfer im Einsatz:

„Es macht mir sehr viel Spaß, den Leuten Deutsch beizubringen.

Besonders freue ich mich, wenn mir ehemalige Teilnehmer auf der Straße

begegnen und erzählen, dass sie nun arbeiten oder eine Ausbildung

machen.“

Das Engagement wirkt dabei in beide Richtungen: Manche der

Kursteilnehmenden bringen sich inzwischen selbst ehrenamtlich ein –

etwa bei der Essensausgabe von Mahlzeit LU oder selbst als

Unterrichtende.

Mitmachen erwünscht

Um das hohe Interesse an den Sprachkursen weiterhin auffangen zu

können, sucht das HPH nun neue Ehrenamtliche. Vorkenntnisse sind

hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. „Was man vor allem

mitbringen sollte, ist die Liebe zur Sprache und zu den Menschen“,

sagt Koordinator Matthias Rugel SJ. Die Sprachkurse finden von montags

bis donnerstags von 10 Uhr bis 11:30 Uhr und montags, dienstags und

donnerstags von 19 Uhr bis 20:30 Uhr statt. Die Ehrenamtlichen können

frei wählen, zu welchen Terminen und wie häufig sie unterrichten

möchten. Im Schnitt betreut ein Lehrer drei bis sieben Geflüchtete.

Wer sich engagieren möchte, ist herzlich eingeladen, unverbindlich in

einen Kurs hineinzuschnuppern.

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar

