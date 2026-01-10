Ludwigshafen – Kinderuni am Puls aktueller Forschung



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Kinderuni zum Thema Demenz greift Ergebnisse des partizipativen

Forschungsprojekts „Spezialisierte ambulante Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren Familien“ (SABD-Fam) auf

Unter dem Titel „Papa und Mama haben wenig Zeit, weil Oma so vergesslich ist“ widmete sich die Kinderuni-Reihe im Dezember auf kindgerechte Weise

dem Thema Demenz. Dr. Doris Arnold, Lehrkraft für besondere Aufgaben für Pflegewissenschaft am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen, brachte gemeinsam mit

Heike Dauser und Martina Felber, Fachberaterinnen Demenz von den Maltesern Nord- und Ostwürttemberg, sowie Bianca Knerr-Müller und Daniela Herda von den Maltesern Hessen,

Rheinland-Pfalz und Saarland den Kindern nahe, was Leben mit Demenz bedeutet.

Mit anschaulichen Geschichten, kindgerechten Erklärungen sowie praktischen Übungen

unterstützten die Expertinnen die Kids dabei, zu verstehen, was sich bei Demenz im Gehirn

abspielt und wie sich die Lebenswelt von Menschen mit Demenz gestaltet.

Forschungsprojekt „Spezialisierte ambulante Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren Familien“ (SABD-Fam)

Damit griffen Dr. Doris Arnold und die Kolleginnen der Malteser auf die Erkenntnisse eines

Forschungsprojekts zurück, dessen Abschlussbericht gerade erscheint: Das Modellprojekt

„Spezialisierte ambulante Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren Familien“, kurz

SABD-Fam, zielt darauf ab, eine stabile, personenzentrierte Versorgung von Menschen mit

Demenz zu Hause zu ermöglichen und dabei die Angehörigen effektiv zu unterstützen.

Im Mittelpunkt des an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG

LU) durchgeführten Teilprojekts stand die Entwicklung und Umsetzung von SABD-Fam: Zwei

berufserfahrene Pflegepersonen bildeten sich zunächst wissenschaftlich weiter und

begleiteten im Anschluss als „Fachberater*innen Demenz“ von Demenz betroffene

Menschen und deren Familien. Sie setzten dabei u.a. verstehende Diagnostik ein.

Damit können sie Bedürfnisse von Menschen mit Demenz erkennen, die hinter sogenanntem

„herausforderndem Verhalten“ stehen und gezielte Lösungsvorschläge machen. Während

der Erprobung entwickelten die beiden Fachberater*innen Demenz das Angebot als co-

forschende Expert*innen aus Erfahrung in enger Zusammenarbeit mit Dr. Doris Arnold

kontinuierlich weiter.

Die Umsetzung des Versorgungskonzepts SABD-Fam fand in zwei Einrichtungen der

Malteser in Ellwangen im Ostalbkreis statt: in einem „Demenzdienst“ (Angebot zur

Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI) sowie in einem ambulanten Pflegedienst. Neben

der spezialisierten Begleitung der Familien führten die Fachberater*innen Demenz

Fallbesprechungen zu einzelnen von ihnen begleiteten Menschen mit Demenz in den

Einrichtungen durch. Besonders komplexe Fälle stellten sie in interdisziplinären

Fallbesprechungen vor und besprachen diese gemeinsam mit einem Psychotherapeuten,

einer Fachärztin für Geriatrie und einer Sozialarbeiterin.

Zum Hintergrund:

Das Projekt „Spezialisierte ambulante Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren

Familien“ (SABD-Fam) wurde vom Malteser Hilfsdienst e.V. in Auftrag gegeben und

finanziert, sowie durch die Veronika-Stiftung gefördert. Die Umsetzung des insgesamt 18-

monatigen Projekts (November 2023 bis April 2025) erfolgte in Diensten des Malteser

Hilfsdienstes. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen war unter

Leitung von Dr. Doria Arnold für die Entwicklung und Umsetzung des Versorgungskonzepts

SABD-Fam verantwortlich; das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen

(DZNE), Standort Witten, führte unter Leitung von Dr. Bernhard Holle die begleitende

Prozessevaluation durch.

Nähere Infos unter: www.malteser.de/standorte/ellwangen/sabd-fam.html

Quelle: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 10. Januar 2026, 10:21