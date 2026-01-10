Ludwigshafen – “Helfen muss sich lohnen” – Scheckübergabe an die Behindertensportvereinigung Ludwigshafen e. V.



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen einer gemeinsamen Aktion mit der Behindertensportvereinigung

Ludwigshafen e. V. überreichte der CDU-Landtagskandidat Raymond Höptner

am 6. Januar 2026 einen Scheck in Höhe von 430 Euro.

Die Übergabe fand am Charity-Waffelstand der Behindertensportvereinigung in der Rhein-Galerie Ludwigshafen statt.

Bereits in der Advents- und Weihnachtszeit engagierten sich Raymond Höptner

und seine Ersatzkandidatin Anita Hauck mehrfach persönlich am Waffeleisen und

unterstützten die Aktion vor Ort. Die dabei erzielten Einnahmen kommen der Ar-

beit der Behindertensportvereinigung Ludwigshafen zugute.

An der Scheckübergabe nahmen neben Raymond Höptner und Anita Hauck auch

der Vorsitzende der Behindertensportvereinigung Ludwigshafen sowie der Beauftragte der Stadt Ludwigshafen

für Menschen mit Behinderung, Peter Stahl, teil, der den Scheck entgegennahm.

Die Mittel werden direkt für den laufenden Vereinsbetrieb eingesetzt, unter anderem zur Unterstützung

des Trainingsbetriebs sowie für das Vereinsheim. Dadurch wird die wichtige Arbeit der Behindertensportvereinigung zur Förderung von

sportlicher Teilhabe und Inklusion in Ludwigshafen nachhaltig unterstützt.

Peter Stahl betonte die Bedeutung solcher Aktionen für den Fortbestand und die

tägliche Arbeit des Vereins. Raymond Höptner hob hervor, dass es ihm im Sinne

seines Wahlkampfmottos „Helfen muss sich lohnen“ ein besonderes Anliegen sei,

lokale Vereine zu unterstützen und ehrenamtliches Engagement sichtbar zu machen.

Quelle: CDU Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 10. Januar 2026, 10:28