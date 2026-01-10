Frankenthal – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 09.01.26 kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Aufgrund des Verkehrsaufkommens beschleunigte der 37-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug, um die dortige Abfahrt nehmen zu können. Dabei kollidierte er mit der Fahrzeugfront und der abzweigenden Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch vom Fahrer ausgehend wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille.

Die Straße musste bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes durch die Polizei abgesperrt werden. Der 37-Jährige Fahrer wurde bei dem Alleinunfall nicht verletzt. Für das eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000EUR.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

