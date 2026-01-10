Frankenthal – Streit zwischen Auto- und Busfahrer eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Frankenthal. Im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal ist es am Donnerstag, 9. Januar 2026, gegen 15.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Busfahrer gekommen. Auslöser des Streits war nach Angaben der Polizei ein verkehrsbehindernd geparktes Fahrzeug vor der Sparkasse.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Der Busfahrer wird als Mann mittleren Alters mit dunklen Haaren und schlanker Statur beschrieben. Eine Personenbeschreibung des Autofahrers liegt bislang nicht vor. Weitere Einzelheiten zum Ablauf des Vorfalls sind derzeit nicht bekannt.

Die Polizei Frankenthal bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de

entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 10. Januar 2026, 09:04