Worms – Delegation der Hochschule Worms auf internationaler Luftfahrtkonferenz in Vietnam

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Delegation der Hochschule Worms, angeführt von Vizepräsident Prof. Dr. Hans Rück, nahm kürzlich an der AFCS 2025 – The 3rd International Conference on Aviation Future: Challenges and Solutions – in Vietnam teil. Die Konferenz wurde gemeinsam von der Vietnam Aviation Academy (VAA), der Hochschule Worms und weiteren akademischen Partnern organisiert. Höhepunkt war der Keynote-Vortrag von Prof. Dr. Rück zum Thema „Customer Loyalty and the Net Promoter Score: Key Drivers of Airline Profitability“, in dem er Strategien zur Steigerung der Kundenbindung und Profitabilität von Fluggesellschaften vorstellte. Die Ergebnisse der Konferenz werden im Springer-Verlag veröffentlicht. Dazu gehören die im Peer-Review ausgewählten Fachvorträge der Professoren Frank Fichert, Christoph Klingenberg und Richard Klophaus sowie von Frau Thi Thuy An Vo, Doktorandin an der Hochschule Worms und der Vrije Universiteit Amsterdam.

Ein weiterer Schwerpunkt der Reise war die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) mit der UEH International School of

Business (UEH ISB), Teil der University of Economics Ho Chi Minh City (UEH). Die UEH zählt zu den führenden und international anerkannten Universitäten Vietnams und erreicht in globalen Hochschulrankings hervorragende Platzierungen in den Bereichen Wirtschaft und Management. Ziel des MoU ist es, den Austausch von Studierenden und Dozenten zu stärken und gemeinsame Forschungs- und Lehrprojekte voranzutreiben. Mit ihrer Teilnahme unterstreicht die Hochschule Worms ihr Engagement, internationale Partnerschaften auszubauen, praxisnahe Lösungen für die Herausforderungen der Luftfahrt zu entwickeln und die Vernetzung von Studierenden und Forschenden weltweit zu fördern.

Quelle

Hochschule Worms

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 10:09