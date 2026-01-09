Weinheim / Rippenweier / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt und Rippenweier zu einer Hilfeleistung alarmiert. Ursache waren starke Windböen, durch die in Rippenweier ein Baum umgestürzt war.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein rund 15 Meter hoher Baum aufgrund des Windes und des aufgeweichten Bodens zu Fall gekommen war. Bei der weiteren Erkundung entdeckte der Einsatzleiter zudem einen weiteren Baum, der nur noch durch die Äste benachbarter Bäume gehalten wurde und eine akute Gefahr darstellte. Daraufhin wurden zusätzliche Fahrzeuge und weiteres Personal nachgefordert.

Um die Gefahrenlage zu entschärfen, entschieden sich die Einsatzkräfte, den instabilen Baum kontrolliert zu fällen. Mithilfe der Seilwinde eines Rüstwagens wurde der Baum sicher zu Boden gebracht. Anschließend zersägten die Feuerwehrkräfte beide Bäume mit mehreren Kettensägen und räumten das Schnittgut beiseite.

Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Straße von Ästen und Holzresten befreit, um eine sichere Durchfahrt wiederherzustellen. Die Feuerwehr Weinheim war mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnten die Maßnahmen beendet werden.

Text: Claus Schmitt

Fotos: Feuerwehr Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 16:44