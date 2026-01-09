Weinheim – Autofahrerin mit über 2 Promille unterwegs – Zeugen -und Geschädigtenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem einem aufmerksamen Zeugen am Donnerstagnachmittag um 17:50 Uhr eine Autofahrerin in der Muckensturmer Straße auffiel, die deutliche Schlangenlinien fuhr, alarmierte er die Polizei. Während der Hinterherfahrt des Zeugen konnte er beobachten, wie der Smart dabei mehrfach in den Gegenverkehr lenkte, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen und abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Durch eine Streife des Polizeireviers Weinheim wurde die 56-jährige Smart-Fahrerin im Stadtteil Waid-Ofling gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme wirkte die 56-Jährige sichtlich alkoholisiert und roch deutlich nach Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau zum Polizeirevier Weinheim gebracht. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde zu den Akten genommen und der Autoschlüssel einbehalten. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der 56-jährigen Smart-Fahrerin gefährdet wurden, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 11:24