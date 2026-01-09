Schifferstadt – Vorsorge im Katastrophenfall und Notfall-Training für Seniorinnen, Senioren und Angehörige – Sicherheit gewinnen – richtig handeln im Ernstfall

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. 2 Informationsveranstaltungen des Malteser Hilfsdienst e. V. Schifferstadt in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsberatern für Senioren der Stadt Schifferstadt. Wie bin ich auf außergewöhnliche Krisensituationen vorbereitet? Und wie verhalte ich mich richtig in medizinischen Notfällen? Woran erkenne ich einen Schlaganfall oder Herzinfarkt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Seniorinnen, Senioren und Angehörige bei zwei Informations-veranstaltungen des Malteser Hilfsdienst e. V. Schifferstadt, die in Kooperation mit den Sicherheits-beratern für Senioren der Stadt Schifferstadt angeboten werden. Am Mittwoch, dem 28.01.2026 und am Mittwoch, dem 04.03.2026 vermitteln erfahrene Fachkräfte praxisnahes Wissen und konkrete Handlungssicherheit für den Alltag. Ziel der Veranstaltungen ist es, älteren Menschen die Angst vor Notfällen zu nehmen und sie darin zu stärken, in kritischen Situationen besonnen und richtig zu handeln.

Tag 1: Mittwoch, 28.01.2026, 15 – 18 Uhr, Vorsorge im Katastrophenfall

Die erste Informationsveranstaltung widmet sich der persönlichen Vorsorge für Krisen- und Katastrophenfälle. Gerade der mehrtägige Stromausfall im Berliner Süden zu Jahresbeginn hat eindrücklich die Hilflosigkeit aller Beteiligten vor Augen geführt.

Es ist wichtig, vorbereitet zu sein. Die Teilnehmenden erfahren:

– was in einen sinnvollen Notfallrucksack gehört

– wie man wichtige Dokumente und Medikamente organisiert

– ob und wie ein Notfallschrank im Haushalt sinnvoll angelegt werden kann

Der praktische Nutzen für den Alltag steht im Mittelpunkt.

Teilnahme und Anmeldung

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Teilnehmer/in. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Seniorinnen, Senioren und Angehörige; besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es können maximal 15 Personen teilnehmen.

Die Veranstaltung findet in Schifferstadt, Waldseer Straße 110, 1. OG, (Achtung: kein Fahrstuhl) von 15 Uhr bis 18 Uhr statt.

Tag 2: Mittwoch, 04.03.2026, 15 – 18 Uhr, Notfall-Training, medizinische Notfälle sicher erkennen und handeln

Der zweite Schulungstag steht ganz im Zeichen der gesundheitlichen Notfallvorsorge. Behandelt werden unter anderem:

– richtiges Verhalten in Notfallsituationen

– Erkennen von zu niedrigem und zu hohem Blutdruck

– Anzeichen und Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Verdacht auf Schlaganfall oder Herzinfarkt

– richtiges Vorgehen bei Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch

– sichere Bedienung und Nutzung eines Hausnotrufsystems

Ergänzt wird das theoretische Wissen durch einen praktischen Teil, in dem das Anlegen leichter Verbände geübt sowie der angemessene und respektvolle Umgang mit Personen im Rollstuhl thematisiert wird.

Teilnahme und Anmeldung

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Teilnehmer/in. Bei gleichzeitiger Teilnahme an der Infoveranstaltung „Vorsorge im Katastrophenfall“ am 28.01.2026 reduzieren sich die Kosten auf 10 Euro. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Seniorinnen, Senioren und Angehörige; besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es können maximal 15 Personen teilnehmen.

Die Veranstaltung findet in Schifferstadt, Waldseer Straße 110, 1. OG, (Achtung: kein Fahrstuhl) von 15 Uhr bis 18 Uhr statt.

Interessierte melden sich bitte bis zum 21.01.2026 bzw. 25.02.2026 per E-Mail unter

die_seniorensicherheitsberater@gmx.de oder unter der Telefonnummer 0151 5853 5958 an.

Mit den beiden Informationsveranstaltungen leisten die Sicherheitsberater für Senioren der Stadt Schifferstadt und das Malteser Hilfswerk e. V. Schifferstadt einen wichtigen Beitrag zur Stärkung von Sicherheit, Selbstständigkeit und Handlungskompetenz älterer Menschen – für mehr Gelassenheit im Alltag und mehr Sicherheit im Ernstfall.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 13:12