Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Handwerkskammer Mannheim bietet Auszubildenden und BetriebenOrientierung während der gesamten Ausbildungszeit Auszubildenden und Handwerksbetrieben bei allen Fragen rund um die Ausbildung zur Seite zu stehen, ist eine verantwortungsvolle und zugleich anspruchsvolle Aufgabe. Das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald begleitet dabei auch Ausbildungssituationen, in denen Missverständnisse oder unterschiedliche Erwartungen eine professionelle Vermittlung erfordern. Die Beraterinnen und Berater bringen damit Azubi und Handwerksbetrieb näher zusammen und entschärfen individuelle Konfliktsituationen. Die Ausbildungsberatung hilft jedoch nicht nur in Problemlagen, sondern berät Jugendliche auch auf Berufsorientierungsmessen, um Karrierewege und Perspektiven im Handwerk aufzuzeigen. Das Team bietet außerdem Betrieben, die zum ersten Mal ausbilden möchten, eine umfassende Erstberatung an: Rechtliche Rahmenbedingungen, Fördermöglichkeiten, Prüfungsanmeldungen und die wichtigsten Erwartungen an die Ausbildung werden dabei vermittelt. Durch all diese Maßnahmen sichern die Beraterinnen und Berater die Qualität der Ausbildung im Handwerk. Laut Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater Leonard Kopp ist für eine erfolgreiche Ausbildung, von der sowohl Handwerksbetrieb als auch Azubi profitieren, eine respektvolle Feedbackkultur entscheidend. Regelmäßige Rückmeldungen, etwa über das Berichtsheft, helfen, den Ausbildungsstand zu dokumentieren und den Lernfortschritt transparent zu machen. „Eine Ausbildung kann für beide Seiten ein Lernprozess sein und auch den Betrieb mit neuen Ideen bereichern. Es macht Sinn, den Auszubildenden dabei in Abläufe zu integrieren, sodass er schon früh lernen kann, Verantwortung zu übernehmen, was wiederum dem Betrieb zugutekommt“, betont er. Ausbildungsberater und Teamkollege Sandro Berger weist darauf hin, dass die Beratung der Handwerkskammer ein kostenloses Angebot ist, welches jederzeit und auch mehrfach genutzt werden kann. „Wir begleiten Azubis und Betriebe durch die gesamten Ausbildungsjahre und bieten Unterstützung zu allen Themen, die die Ausbildung betreffen. Für beide Seiten gleichermaßen.“

Interessierte erreichen das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung unter der E-Mail:

ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de

Quelle:

Handwerkskammer Mannheim / Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 20:38