Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Adler Mannheim haben Angreifer Kevin Bicker mit einer Förderlizenz für die Bietigheim Steelers ausgestattet. Der 20-Jährige ist damit ab sofort sowohl für die Adler als auch für den aktuellen Tabellensiebten der DEL2 spielberechtigt.

Bicker war Ende Dezember im Tausch für Eric Uba vom Ligakonkurrenten Frankfurt nach Mannheim gewechselt und absolvierte seitdem vier Einsätze für die Adler. Mit der Förderlizenz erhält der junge Angreifer nun zusätzliche Einsatzmöglichkeiten, um weitere Spielpraxis zu sammeln.

„Wir sind sehr erfreut über die Vereinbarung mit Bietigheim, die Kevin die Möglichkeit bietet, Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln, wenn er nicht für uns aufläuft“, erklärte Adler-Manager Dallas Eakins.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 16:20