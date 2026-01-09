Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Mittwoch, 7. Januar 2026, wird ein 59-jähriger Mann aus Mannheim vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ der Mann gegen 13:00 Uhr seinen Aufenthaltsort. Seitdem ist sein Verbleib unbekannt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei hat daher eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 183 Zentimeter groß

schlanke Statur

kurz rasierte Haare (Glatze)

westeuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 59-Jährigen geben können, werden gebeten, sich umgehend beim Polizeipräsidium Mannheim zu melden. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 erreichbar. Hinweise nimmt zudem jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 17:58