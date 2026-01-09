Landau – Landtagswahl am 22. März – Acht Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis Landau in der Pfalz eingereicht – Kreiswahlausschuss tagt am 14. Januar

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorbereitungen für die Landtagswahl am 22. März dieses Jahres laufen auf Hochtouren – auch im Wahlkreis Landau in der Pfalz (Wahlkreis 50). Insgesamt acht Kreiswahlvorschläge sind beim Wahlleiter, Oberbürgermeister Dominik Geißler, fristgerecht eingereicht worden.

Folgende Parteien haben einen Kreiswahlvorschlag vorgelegt (in alphabetischer Reihenfolge):

Alternative für Deutschland (AfD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

DIE LINKE (DIE LINKE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz (FREIE WÄHLER)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

VOLT Deutschland (VOLT)

Über die Zulassung der eingereichten Kreiswahlvorschläge entscheidet der Kreiswahlausschuss am Mittwoch, 14. Januar, in öffentlicher Sitzung. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und findet im Empfangssaal des Rathauses statt.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 10:14