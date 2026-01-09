Landau – KEA-Vorstand im Landkreis Südliche Weinstraße neu gewählt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Vorstand des Kreiselternausschusses (KEA) des Landkreises Südliche Weinstraße ist in der Vollversammlung im Dezember neu gewählt worden. Dabei waren 71 stimmberechtigte Delegierte und weitere interessierte Eltern. Der bisherige KEA-Vorsitzende Christian Strecker gab in seinem Bericht über die vergangenen beiden Jahre einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des KEA. Er nannte beispielhaft die Stellenbörse zur Unterstützung der Kindertagesstätten bei der Fachkräftegewinnung, das Fachkräftekompendium, die Beratung der Elternausschüsse, das Einbringen in Themen der Bedarfsplanung, Aktivitäten und Informationsveranstaltungen rund um die Regelungen des neuen Kita-Gesetzes sowie die aktive Teilnahme an den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses. Erfreulich sei insbesondere die gute Zusammenarbeit mit dem bisherigen Vorstand, den mitwirkenden Eltern, Erzieherinnen und Erziehern im Kreis sowie mit dem Jugendamt SÜW, wofür sich der Vorsitzende Christian Strecker stellvertretend für alle KEA-Mitglieder bei den Verantwortlichen des Jugendamts bedankte.

Diesen Dank gab die Leiterin des Kreisjugendamts SÜW, Hannelore Schlageter, an alle Eltern und vor allem an den Vorstand des KEA zurück und überreichte ihrerseits ein kleines Präsent: jeweils einen regionalen Wein und das Heimatjahrbuch 2026 verbunden mit einem Gruß des Landrats Dietmar Seefeldt, wonach es ihn freue, dass Delegierte, Eltern und Gäste zahlreich zur Vollversammlung gekommen seien und Interesse bekundeten, sich in die gemeinsame Aufgabe für das gute Aufwachsen von Kindern im Landkreis einzubringen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich in der Vorweihnachtszeit so viele Eltern Zeit nehmen und bereit sind, darüber hinaus sogar Verantwortung im Vorstand und in den Funktionsämtern des KEA zu übernehmen“, sagt auch Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern, der bei der Sitzung nicht dabei sein konnte.

Zehn Elternteile werden sich dieser Aufgabe in den kommenden zwei Jahren im KEA- Vorstand in besonderer Weise widmen (in Alphabethischer Reihenfolge):

Gregor Bauer, Anja Burger, Kristin Dannenberger, Jaqueline

Gabriel, Sarah Herzog-Arvandi, Kerstin Krug, Sarah Lehnert, Christian

Strecker, Danny Sutton und Jasmin Vonnieda. Als Delegierte für den

Landeselternausschuss wurden Christian Strecker und Sebastian Plötzgen

gewählt. Ersatzdelegierte sind Jaqueline Gabriel und Nina Becker.

Die Jugendamtsleiterin Hannelore Schlageter gratulierte den neugewählten Mitgliedern des KEA-Vorstandes und den Delegierten für

den Landeselternausschuss. Sie betonte: „Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Gerne kann die

Gesprächsserie mit Terminen für mehrere ‚Jour Fixe‘ auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.“ Mit diesen Zusammenkünften

würden die Mitwirkung der Eltern sowie der Austausch und die Kommunikation zwischen Kreis und Elternvertretung gestärkt. „Diese

ist für einen gelungenen Informationsfluss zwischen allen Beteiligten, zum Beispiel auch in der Vernetzung mit dem Landeselternausschuss und den Informationen aus den örtlichen Elternvertretungen und Einrichtungen, von immenser Bedeutung“, so auch Erster Kreisbeigeordneter Kern.

Der Kreiselternausschuss kann über folgende E-Mailadresse erreicht

werden: post@keasuew.de

