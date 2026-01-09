Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vor allem im Heidelberger Verkehrsgebiet kommt es derzeit zu erheblichen Fahrtausfällen auf mehreren Buslinien der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). Ursache sind technische Störungen an Bussen mit Wasserstoff-Brennstoffzelle.

Nach Angaben der rnv sind nahezu alle Heidelberger Buslinien von den Ausfällen betroffen. Die Linie 20 wird vorübergehend vollständig eingestellt, da insbesondere im Innenstadtbereich alternative Verkehrsverbindungen zur Verfügung stehen.

Um die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, setzt die rnv unter anderem Fahrzeuge von Subunternehmen ein. Dennoch sei damit zu rechnen, dass es bis auf Weiteres zu weiteren Fahrtausfällen kommt.

Die Verantwortung für die technischen Probleme liegt nach Angaben der rnv beim Fahrzeughersteller. Das Verkehrsunternehmen steht hierzu in engem Austausch und erwartet eine schnellstmögliche Behebung der Störungen sowie Unterstützung durch Ersatzfahrzeuge. Eine vollständige Stabilisierung des Busverkehrs sei kurzfristig jedoch nicht möglich.

Die rnv bittet ihre Fahrgäste um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten und informiert fortlaufend über die bekannten Fahrgastinformationskanäle.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 17:50