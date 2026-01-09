Heidelberg – Wasserrohrbruch in der Straße Am Bächenbuckel in Heidelberg-Ziegelhausen in Bearbeitung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Freitag, den 9. Januar 2026, kam es gegen 8 Uhr auf Höhe der Hausnummer 7 in der Straße Am Bächenbuckel in Heidelberg-Ziegelhausen zu einem Wasserrohrbruch. Die Stadtwerke Heidelberg sind bereits vor Ort, um die Störung zu beheben. Die Wasserversorgung in mehreren Gebäuden in den Straßen Am Bächenbuckel, Brunnenwasserweg, Hirtenaue und Hirtenbrunnenweg muss für die Reparaturarbeiten vorübergehend unterbrochen werden.

Die Straße Am Bächenbuckel ist für den Durchgangsverkehr vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Haltestellen Hirtenbrunnenweg, Am Bächenbuckel, Moselbrunnenweg und Haltestelle Klingenweg der Buslinie 36A können aktuell nicht angefahren werden.

Die Stadtwerke Heidelberg informieren im Laufe des Tages über den weiteren Fortgang der Arbeiten.

Quelle: Stadtwerke HD

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 10:04