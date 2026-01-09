Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund eines technischen Defektes ist es am Freitagvormittag, 9. Januar 2026, zu einem zeitweiligen Ausfall von bis zu 30 Ampeln im Heidelberger Stadtgebiet gekommen. Der technische Defekt wurde im Laufe des Freitags wieder behoben und der Großteil der betroffenen Ampelanlagen konnte durch eine Fachfirma im Auftrag der Stadt Heidelberg bis zum frühen Nachmittag wieder in Betrieb genommen werden. Im Laufe des Freitagnachmittags sollten alle Ampelanlagen im Stadtgebiet wieder funktionieren. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in den kommenden Tagen noch zu Problemen bei den Ampelschaltungen kommt. Die Stadt Heidelberg bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer darum, für Wege im Stadtgebiet gegebenenfalls mehr Zeit als gewöhnlich einzuplanen.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 20:49