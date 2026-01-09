Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Noah ist in Heidelberg auf Platz 1 der Jungennamen, die Eltern im Jahr 2025 als ersten Vornamen für ihr Kind ausgesucht haben. Es folgen Levi auf Platz 2 und Paul auf Platz 3. Bei den Mädchen liegt Emma auf dem ersten Platz, gefolgt von Ella auf Platz 2 und Emilia auf Platz 3. Das Standesamt der Stadt Heidelberg veröffentlicht jährlich die Hitliste der beliebtesten ersten Vornamen für den Nachwuchs, der in Heidelberg auf die Welt kam. Die Rangliste bezieht sich ausschließlich auf den ersten eingetragenen Vornamen. Hier die Hitliste des Jahres 2025 – in Klammern jeweils die Anzahl der Kinder mit diesem Namen:

Mädchen:

• Emma (33)

• Ella (32)

• Emilia (31)

• Lina (29)

• Clara (27)

• Malia (26)

• Sophia (22)

• Isa, Luna und Mila (21)

• Mia (20)

• Amelia (19)

Jungen:

• Noah (47)

• Levi (39)

• Paul (38)

• Leo (36)

• Leon und Theo (32)

• Elias und Oskar (28)

• Emil (27)

• Ben und Samuel (24)

• Felix, Liam und Matteo (23)

• Adam, Finn, Jakob, Luca und Milan (21)

Insgesamt kamen im Jahr 2025 in Heidelberg 5.160 Kinder (2.678 Jungen, 2.482 Mädchen, 0 Divers) zur Welt, teilt das Standesamt mit.

Der Großteil der neuen Erdenbürgerinnen und Erdenbürger hat einen Vornamen (2.869 Kinder). 2.049 Kinder haben zwei Vornamen und 229 Kinder haben drei oder mehr Vornamen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 21:05