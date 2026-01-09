Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zu Mitmachaktionen in der Natur – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im Januar 2026 auf dem Programm:

• Dienstag, 27. Januar 2026, 19 bis 21 Uhr, Winterschnittkurs: Grundlagen des Obstbaus, Kern-, Stein- und Beerenobstschnitt

• Samstag, 31. Januar 2026, 9.30 bis 11.30 Uhr, Winterschnittkurs (Praxis, Teil 1): Obstgehölze- und Beerenobstschnitt

Regelmäßige Veranstaltungen und Naturerlebnisgruppen

• Gesundheitswandern, (fast) immer dienstags von 10 bis 12.30 Uhr

• Gesundheitswandern, (fast) immer sonntags von 10 bis 12.30 Uhr

• Die Waldläufer von Hendesse, immer dienstags von 15.15 bis 17.30 Uhr

• Die Waldspürnasen von Hendesse, immer donnerstags von 15.15 bis 17.30 Uhr

• Die Waldscouts, jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 16 bis 18.30 Uhr

• BUNDkinder, donnerstags (einmal im Monat) von 15 bis 18 Uhr

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 20:58