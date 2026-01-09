Heidelbeerg – Nachtrag: Nach beschädigter Fahrleitung – Bahnbetrieb vorübergehend wieder aufgenommen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kam es am 08.01.2025 zu einem Verkehrsunfall auf der #B3 der zu erheblichen Einschränkungen im Straßenbahnverkehr führte.

Die aufgrund eines Fremdunfalls beschädigte Fahrleitungsanlage der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) im Bereich Rohrbach Süd konnte im Laufe des späten Donnerstagabends dank des engagierten Einsatzes des rnv-Fahrleitungsteams provisorisch stabilisiert werden. Die Strecke kann vorübergehend wieder für den Bahnverkehr genutzt werden.

Der Straßenbahnbetrieb wird zunächst bis morgen früh, 10 Uhr, wieder aufgenommen. So kann der morgendliche Schul- und Pendlerbetrieb mit Bahnen abgedeckt werden. Ab 10 Uhr wird die Strecke erneut für einige Stunden gesperrt werden. Dann wird der provisorische Mast gestellt.

