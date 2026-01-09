Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, 14. Januar, laden Lux-Kinos und Seniorenbüro zur nächsten Ausgabe der Reihe „Kino für Junggebliebene“ ein. Auf dem Programm steht „Ganzer halber Bruder“. Filmbeginn ist um 15 Uhr. Der reguläre Eintritt beträgt neun Euro, Senioren ab 60 Jahren zahlen sieben Euro. Tickets sind online unter www.lux-kinos.de erhältlich, können aber auch zu den Öffnungszeiten an der Kinokasse erworben werden.

Mehr zum Film

Thomas staunt nicht schlecht: Frisch aus dem Gefängnis entlassen, erfährt der gewiefte Immobilienbetrüger, dass er von seiner ihm unbekannten Mutter ein Haus geerbt hat. Wenn er es verkaufen könnte, stünde einem Neuanfang in Spanien nichts im Wege. Die Sache hat nur einen Haken: In dem Haus lebt bereits sein Halbbruder Roland. Ein Fan von Oldies, Gewichtheben und sportlichen Cabrios, mit festem Job und Trisomie 21. Das Problem: Roland genießt ein lebenslanges Wohnrecht! Thomas setzt sein gesamtes manipulatives Repertoire ein, um den ungeliebten Mitbewohner aus dem Haus zu drängen. Doch Roland erweist sich als willensstark und kontert Thomas‘ Taktiken mit Mut und Leidenschaft

Mehr Angebote für Senioren in Frankenthal sind unter www.frankenthal.de/senioren zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 20:44