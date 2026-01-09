  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal – Führung durch die Ausstellung Kobalt Weiß Rosa Schwarz

UnbenanntFrankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Kunsthaus Frankenthal ist derzeit die Ausstellung „Kobalt Weiß Rosa Schwarz“ der Künstlerin Lucie Vobr-Jestrabikova zu sehen. Im Mittelpunkt der Arbeiten steht das Motiv der Berührung und ihre potenziell destruktive Kraft, die als zentrales Schlüsselelement der Ausstellung wirkt. Mehrere Werke thematisieren die Angst vor Beschädigung und fordern die Betrach-tenden zugleich dazu auf, traditionelle Vorstellungen von Ästhetik neu zu hinterfra-gen. Die Ausstellung vereint die Transformation von Materialien durch gesellschaft-lich oft negativ bewertete Handlungen wie Kratzen, Schrumpfen, Verbrennen, Ab-brennen oder Abschneiden. Diese Prozesse gelten im alltäglichen Kontext als ästhe-tisch nicht ansprechend, werden von der Künstlerin jedoch bewusst schöpferisch eingesetzt, um tiefere Gedanken über menschliches Handeln und dessen Auswirkungen auf die Welt um uns herum anzuregen. Zum Abschluss der Ausstellung bietet Lucie Vobr-Jestrabikova am Samstag, 18. Ja-nuar um 14 Uhr eine Führung in englischer Sprache durch die Ausstellung an und gibt persönliche Einblicke in ihre Arbeit und die dahinterstehenden künstlerischen Konzepte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.

Über die Künstlerin
Lucie Vobr-Jestrabikova, geboren 1990 in Celadna/ Tschechien, studierte an der Akademie für Kunst in Prag Architektur und Design. Danach belegte sie in Taiwan an der National Taiwan University of Arts in Taipe die Fächer Chinesische Malerei und Kaligrafie. Es folgte ein Studium neue Medien an der West Böhmischen Universität in Pilsen. Ihre Werke waren bei verschiedenen Ausstellungen u.a. in Berlin, Mannheim, Barcelona, London und Prag zu sehen. Lucie Vobr-Jestrabikova lebt und arbeitet in Mannheim.

Zu sehen ist die Ausstellung im Kunsthaus Frankenthal, Mina-Karcher-Platz 42a, mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Ein-tritt ist frei.
Quelle
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

