Weinheim – Feuerwehr beseitigt Wasserschaden in Geschäftshaus in der Bergstraße

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag wurde in einem Geschäftshaus in der Bergstraße kurz vor 16 Uhr ein größerer Wasserschaden festgestellt. In einem Kellerbereich standen Lager und Technikräume auf einer Fläche von über 100 Quadratmetern unter Wasser. Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Die Feuerwehr Weinheim wurde alarmiert und rückte

mit einem Fahrzeug zur Einsatzstelle aus. Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte zunächst einen Überblick über die Lage. Anschließend

wurde die Einsatzstelle gesichert und mit der Beseitigung des Wassers begonnen. Mithilfe eines leistungsfähigen Wassersaugers wurde das

Wasser aus den betroffenen Räumen entfernt, um weitere Schäden an der Gebäudetechnik und am Inventar zu verhindern. Nach rund einer Stunde war der Keller weitgehend wasserfrei, sodass die technische Hilfeleistung beendet werden konnte. Die eingesetzten Geräte und Schläuche wurden zurückgebaut und verladen. Im Feuerwehrzentrum erfolgte im Anschluss die gründliche Reinigung des eingesetzten Wassersaugers und des Zubehörs. Diese Nachbereitung ist fester Bestandteil jedes Feuerwehreinsatz und stellt sicher, dass die Geräte für den nächsten Alarm uneingeschränkt einsatzbereit zur Verfügung stehen.

Quelle

Text: Ralf Mittelbach / Fotos: Feuerwehr Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026, 09:20