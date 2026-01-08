Speyer – Stadt Speyer: Informationen zu Umleitungen im Busverkehr

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Baumaßnahmen in Speyer und der damit verbundenen Sperrungen in der Gilgenstraße und der Hilgardstraße kommt es in der Zeit vom 12. Januar bis 9. März 2026 zu Einschränkungen bei den Stadt- und Regionalbuslinien in Form von Umleitungen und Haltestellenänderungen.

Änderungen bei Stadtbuslinien:

Linie 561: Die Linie 561 ist die einzige Stadtbuslinie, die weiterhin

die beiden Haltestellen Postgraben und Postplatz anfährt. Ein Umstieg

zwischen der Linie 561 und den anderen

Stadtbuslinien ist an der Haltestelle Hirschgraben möglich.

Linien 562, 563 und 565: Die Haltestelle Hilgardstraße/Ärztehäuser

entfällt. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Zeppelinstraße.

Linien 562, 563, 564, 565 und 567: Aufgrund der Sperrung der

Gilgenstraße werden die Haltestellen Postgraben und Postplatz von den

Linien 562, 563, 564, 565 und 567 nicht bedient. Diese Linien fahren

über die Haltestelle Obere Langgasse zum Hauptbahnhof/ZOB.

Line 568: Die Linie 568 fährt aus Richtung Berghausen über die

Landauer Straße und bedient die Haltestellen Landauer Straße,

Gedächtniskirche sowie weiter die

Haltestelle Obere Langgasse. Die Haltestellen Paul-Egell-Straße,

Diakonissenkrankenhaus, Hilgardstraße/Ärztehäuser und Salierstraße

werden nicht bedient. An der Haltestelle Obere Langgasse ist der Umstieg

auf andere Stadtbuslinien als Alternative zu den Haltestellen Postplatz

und Postgraben möglich.

Änderungen bei Regiobuslinien:

Linie 717: Auf der Linie 717 entfällt die Haltestelle

Hilgardstraße/Ärztehäuser. Die Haltestelle Postplatz wird von den

Regiobuslinien 717 und 798 weiterhin angefahren.

Aktuelle Fahrplanauskünfte und Informationen zur Pünktlichkeit der

Busse sind in der myVRN-App und über die Website www.vrn.de [1]

möglich.

Quelle

Janine Friedmann

Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 10:10