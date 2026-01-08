  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Stadt Speyer
08.01.2026, 10:10 Uhr

Speyer – Stadt Speyer: Informationen zu Umleitungen im Busverkehr

Stadt SpeyerSpeyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Baumaßnahmen in Speyer und der damit verbundenen Sperrungen in der Gilgenstraße und der Hilgardstraße kommt es in der Zeit vom 12. Januar bis 9. März 2026 zu Einschränkungen bei den Stadt- und Regionalbuslinien in Form von Umleitungen und Haltestellenänderungen.

Änderungen bei Stadtbuslinien:

Linie 561: Die Linie 561 ist die einzige Stadtbuslinie, die weiterhin
die beiden Haltestellen Postgraben und Postplatz anfährt. Ein Umstieg
zwischen der Linie 561 und den anderen

Stadtbuslinien ist an der Haltestelle Hirschgraben möglich.

Linien 562, 563 und 565: Die Haltestelle Hilgardstraße/Ärztehäuser
entfällt. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Zeppelinstraße.

Linien 562, 563, 564, 565 und 567: Aufgrund der Sperrung der
Gilgenstraße werden die Haltestellen Postgraben und Postplatz von den
Linien 562, 563, 564, 565 und 567 nicht bedient. Diese Linien fahren
über die Haltestelle Obere Langgasse zum Hauptbahnhof/ZOB.

Line 568: Die Linie 568 fährt aus Richtung Berghausen über die
Landauer Straße und bedient die Haltestellen Landauer Straße,
Gedächtniskirche sowie weiter die

Haltestelle Obere Langgasse. Die Haltestellen Paul-Egell-Straße,
Diakonissenkrankenhaus, Hilgardstraße/Ärztehäuser und Salierstraße
werden nicht bedient. An der Haltestelle Obere Langgasse ist der Umstieg
auf andere Stadtbuslinien als Alternative zu den Haltestellen Postplatz
und Postgraben möglich.

Änderungen bei Regiobuslinien:

Linie 717: Auf der Linie 717 entfällt die Haltestelle
Hilgardstraße/Ärztehäuser. Die Haltestelle Postplatz wird von den
Regiobuslinien 717 und 798 weiterhin angefahren.

Aktuelle Fahrplanauskünfte und Informationen zur Pünktlichkeit der
Busse sind in der myVRN-App und über die Website www.vrn.de [1]
möglich.

Quelle
Janine Friedmann
Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 10:10

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

