Speyer – Gemeinsam stricken, gemeinsam helfen – Malteser laden zum geselligen Strickevent in Speyer ein

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Wir stricken gemeinsam weiter – weil’s so schön war!“ laden die Malteser in Speyer erneut alle Strickbegeisterten und die, die es werden wollen, zu einer besonderen Mitmachaktion ein: „Das große Stricken für einen guten Zweck“. Die gesellige Strick- und Häkelrunde findet am 26. Januar 2026 von 15:00-17:00 Uhr im Al-ten Postweg 1 in Speyer statt und ist genau das Richtige gegen den Winterblues! Die Idee dahinter: Für jedes selbstgestrickte Mützchen gibt es eine Spende, die eine Portion Obst oder Gemüse für bedürftige Menschen ermöglicht. Die Malteser verteilen diese Le-bensmittel direkt an Menschen, die Unterstützung brauchen. So wird aus Handarbeit echte Hilfe! Mitmachen kann jeder: Ob Strickprofi oder Anfänger – alle sind willkommen! Gemeinsam wird gestrickt, gehäkelt und verziert. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, darf gerne zu Hau-se kreativ werden: Die Mützchen können bis Juni 2026 bei den Maltesern in Speyer abgege-ben werden.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter: www.innocentdrinks.de/dasgrossestricken

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 14:57