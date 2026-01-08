Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einmal im Monat lädt die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim, Nadine A. Michel, mit ihrem Team zu einem Infoabend für werdende Eltern ein. Im Casino neben der Klinik informieren sie über das Leistungsangebot der Geburtshilfe und beantworten alle offenen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Je nach aktueller Situation im Kreißsaal können die Räumlichkeiten dort auch in diesem Rahmen besichtigt werden. Die nächste Veranstaltung findet am 12. Januar um 17 Uhr statt.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

_Weitere Informationen zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim gibt es

unter www.grn.de/sinsheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe_

und zu unseren Beleghebammen unter _https://geburtshilfe-sinsheim.de/_

