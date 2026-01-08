Schifferstadt – Bürgerbus bietet Fahrten zum Neujahrsempfang an

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Würden Sie gerne am Neujahrsempfang, 16. Januar ab 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums teilnehmen, haben aber keine Mitfahrgelegenheit zum Neustückweg 12?
Dann hat das Bürgerbus Team die Lösung. Sie können sich am Montag, 12. Januar oder am Mittwoch, 14. Januar in der Zeit von 14 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06235 44 555 melden. Bitte sagen Sie unbedingt dazu, dass die Fahrt zum Neujahrsempfang gehen soll.
Text: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 15:53