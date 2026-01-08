Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In regelmäßigen Web-Seminaren informiert die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zu allen Themen rund um die Meisterprüfung. Die Online-Termine finden monatlich statt und beinhalten in nur 45 Minuten kompakte Informationen. Nächster Termin ist am Dienstag, 13. Januar 2026, ab 17 Uhr. „In unseren Webseminaren fassen wir kurz und übersichtlich die wichtigsten Schritte zusammen, die man beachten muss, wenn man mit der Meisterprüfung den nächsten Karriereschritt im Handwerk gehen möchte“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung bei der Handwerkskammer in Mannheim. Interessierte können vom Computer oder mobilen Endgerät aus teilnehmen und erhalten einen kurzen, aber verständlich zusammengefassten Überblick über die wesentlichen Punkte auf dem Weg zum Meistertitel. So wird erläutert, wie eine Meisterprüfung grundsätzlich aufgebaut ist, wie man sich darauf vorbereiten kann und welche Bedeutung Zulassung, Anmeldung und der Meisterkurs haben. Auch wie und wann Prüfungstermine oder aber die Prüfungsergebnisse mitgeteilt werden, ist zu erfahren. Darüber hinaus sind Fördermittel ein relevantes Thema. „Wir möchten so gut wie möglich auf dem Weg zum Meistertitel begleiten und haben mit dem Angebot des Web-Seminars einen regelmäßigen Rahmen geschaffen, um häufig gestellte Fragen aufzugreifen und zudem direkt Antworten auf die Fragen zu geben, die sich bei den Teilnehmenden darüber hinaus noch stellen“, sagt Alexander Dirks. Neben dem 13. Januar 2026 sind weitere Termine im ersten Quartal 2026 am 3. Februar 2026 und am 3. März 2026 vorgesehen.

Zur besseren Planung ist eine Anmeldung über den entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf der Website der Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de erforderlich. Wer am Tag der Veranstaltung noch kurzfristig teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an: meisterpruefung@hwk-mannheim.de. Den Link zur Teilnahme erhalten die Interessierten am Tag des Web-Seminars.

Kompakte Informationen in nur 45 Minuten – Von der Anmeldung über Fördermittel bis zum Prüfungstermin – Online-Termine im Monatsrhythmus

Quelle: Handwerkskammer Mannheim / Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 20:47