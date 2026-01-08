Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Demokratie braucht Begegnung – so hört man bei vielen Gesprächen und Podiumsdiskussionen. Es fehlen Begegnungsorte mit niederschwelligem und kostengünstigem Zugang. Dann machen wir doch einfach mal, dachte sich das Ehrenamtsteam im Kulturhaus. Sich mit Freunden treffen – neue Menschen kennenlernen – bei Kaffee und Kuchen entspannen – zweimal im Monat findet sonntags das BegegnungsCafé im Kulturhaus statt. Wer mag, kommt einfach vorbei. Das Ehrenamtsteam erwartet die Besucher und Besucherinnen mit Kaffee-Spezialitäten und Kuchen (oft auch selbstgebacken) zu moderaten Preisen. Und an alle, die sich aktiv einbringen wollen: Das Team freut sich über Angebote wie Lesungen, Musikbeiträge, Vorträge oder Vorstellung von Vereinen, Initiativen oder Einrichtungen aus ganz Käfertal, inkl. Rott, Franklin und Spinelli.

Ebenso ist das eine gute Gelegenheit für alle, die überlegen, sich ehrenamtlich für Käfertal einzubringen. Hier kann man schnuppern und einen ersten Kontakt aufnehmen. Auch Kuchenspenden sind willkommen. (Bitte zuvor unter info@kulturhauskaefertal.de anmelden).

Die nächsten Termine:

25.1., 08.02., 22.02., 08.03., 22.03., 12.04., 26.04.

Quelle: Kulturhaus Käfertal – das soziale und kulturelle Zentrum im Stadtteil

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 20:32