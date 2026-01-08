Ludwigshafen – Temporäre nächtliche Sperrung der Kurt-Schumacher-Brücke

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 11. Januar 2026, wird auf der Kurt-Schumacher-Brücke eine sogenannte Belastungsfahrt durchgeführt. Hierfür ist eine temporäre Vollsperrung der Brücke erforderlich. Um die

Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, findet die Maßnahme in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 1 Uhr und 5 Uhr statt. In diesem Zeitraum ist die Kurt-Schumacher-Brücke in beiden Fahrtrichtungen für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der ÖPNV, Rad- und Fußverkehr ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Während der Belastungsfahrt wird ein spezielles Schwerlastfahrzeug über die Brücke geführt, um Messdaten zum Trag- und Verformungsverhalten des Bauwerks zu erfassen. Um diese vorgegebenen Lasten exakt messen zu können, darf während der Messfahrten kein weiterer Autoverkehr auf der Brücke stattfinden.

Die Belastungsfahrt ist Bestandteil der Nachrechnung der Kurt-Schumacher-Brücke, die seit Oktober 2023 durchgeführt wird. Die Nachrechnung der Brücken ist vor dem Hintergrund der gestiegenen Belastung durch das erhöhte Verkehrsaufkommen, insbesondere durch mehr Schwerlastverkehr, der gestiegenen Achslasten sowie durch den natürlichen Alterungsprozess des Bauwerks erforderlich. Ziel der Nachrechnung ist es, das Bauwerk kontinuierlich zu überwachen und auf dieser Grundlage fundierte Aussagen zu möglichen Ertüchtigungsmaßnahmen zum langfristigen Erhalt der Brücke treffen zu können.

Verkehrsteilnehmer*innen, die im genannten Zeitraum nach Mannheim möchten, werden gebeten, über die Konrad-

Adenauer-Brücke zu fahren.

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 15:44