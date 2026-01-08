Ludwigshafen – Bewerbungstraining in Ludwigshafen – Dein Start für eine Karriere bei der Polizei

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Du suchst einen krisensicheren, vielfältigen und spannenden Beruf? Du kannst gut auf Menschen zugehen? Du arbeitest gerne im Team, bist motiviert, leistungsbereit und bewahrst auch in brenzligen Situationen einen coolen Kopf? Perfekt, dann hast du jetzt die Chance auf den krisensichersten, vielfältigsten und spannendsten Beruf aller Zeiten: Komm zur Polizei Rheinland-Pfalz!

Um dich optimal auf deine Bewerbung zur Polizei vorzubereiten, bieten unsere Nachwuchs-Scouts ein Bewerbungstraining für dich an. Du hast dich schon bei der Polizei Rheinland-Pfalz oder die Höhere Berufsfachschule „Polizeidienst und Verwaltung“ beworben? Du bist noch unschlüssig, ob die Polizei der richtige Beruf ist? Bei dem Bewerbungstraining kannst du dich auch über die beruflichen Perspektiven bei der Polizei informieren. Das Bewerbungstraining beginnt mit einer kurzen Einführung, danach erhältst du einen Einblick in die verschiedenen Bestandteile der Eignungstests. Du bekommst bei dem Training aus erster Hand Hinweise, wie du dich am besten vorbereiten kannst.

Mit Übungsaufgaben und in kurzen Bewerbungsgesprächen kannst du auch den „Ernstfall“ proben.

Wann? 31. Januar 2026, 10 – 15 Uhr

Wo? Berufsbildenden Schule Wirtschaft 2, Bismarckstraße 39 in Ludwigshafen

Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir um eine Anmeldung bis zum 18.01.2025 unter pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de . Das Angebot richtet sich an Interessierte mit angestrebtem oder bereits erworbenen Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur mit Ziel der Bewerbung

– für das Bachelor-Studium bei der Polizei,

– für die Höhere Berufsfachschule „Polizeidienst und Verwaltung“

– aber auch an junge Leute, die sich noch in der

Berufsorientierung befinden.

Hast du vorab noch Fragen oder du kannst zu dem Termin nicht kommen? Gerne beantworten wir deine Fragen auch telefonisch oder per E-Mail. Daneben steht dir auch die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Frau Solveig Hallstein, unter der Nummer 0621 963-21144 oder per E-Mail pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Karriere bei der Polizei RLP findest du auch unter www.polizei.rlp.de/de/karriere .

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 15:50